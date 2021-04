Ein Video zum Jubiläum : Ev. Kita Lindenstraße in Bargteheide feiert 60. Geburtstag

Zum 60. Geburtstag der ev. Kita Lindenstraße in Bargteheide wurde ein kleines Video auf der Homepage veröffentlicht.

Bargteheide | Kinder, wie die Zeit vergeht...: 60 Jahre ist es mittlerweile her, dass die ev. Kindertagesstätte Lindenstraße in Bargteheide offiziell eingeweiht wurde. Am 1. April 1961 nahm die Kita ihre Arbeit auf. Wir haben im Garten der Kita Lindenstraße in Erinnerung an den Spatenstich der Grundsteinlegung einen Apfelbaum gepflanzt. Pastor Jan Roßmanek ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.