Fußball-Kreisliga Süd : VfR Todendorf nutzt beim Sieg gegen die SG Wentorf Chancen konsequent

Während die SG Wentorf ihre Chancen nicht konsequent nutzte, präsentierte sich der VfR Todendorf im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Süd äußerst treffsicher. Am Ende verbuchte die Olk-Elf sechs Tore und drei Punkte.

Todendorf | Der VfR Todendorf (4.) hat sein Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga Süd am Mittwochabend, 6. April, gegen die SG Wentorf (7.) mit 6:2 (4:1) gewonnen. So souverän, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Auftritt der Stormarner allerdings nicht. „Wir hatten Glück, die Spielgemeinschaft hat zunächst Gas gegeben und sich Chancen herausgearbeitet...

