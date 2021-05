Neuausrichtung : VfL Wolfsburg meldet U23-Team aus der Regionalliga Nord ab

Duelle mit der U23 des VfL Wolfsburg wird es im Falle eines Drittliga-Abstiegs des VfB Lübeck vorerst nicht mehr geben.

Lübeck | Sollten die Fußballer des VfB Lübeck den Klassenerhalt in der 3. Liga verpassen und in die Regionalliga Nord absteigen, wird ein Rivale der vergangenen Jahre im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr dabei sein. Wie der VfL Wolfsburg vermeldete, wird der Bundesligist in der Nachwuchsarbeit neue Wege gehen und seine U23 aus der vierten Liga abmelden. ...

