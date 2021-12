2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau hofft mit neuen Torhütern in Ludwigshafen auf die Wende

Beide Mannschaften haben zwar zuletzt verloren, die Rollen aber sind klar verteilt. Der VfL Lübeck-Schwartau ist in der 2. Handball-Bundesliga am Freitag, 17. Dezember 2021, bei den Eulen Ludwigshafen klarer Außenseiter.

Lübeck | Nach drei Niederlagen in Folge hofft der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga am Freitag, 17.Dezember, auf die Trendwende. Die Nordlichter haben mit den Eulen Ludwigshafen allerdings eine schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen und dürften nach der verspielten Pausenführung gegen die SG BBM Bietigheim nicht gerade vor Selbstvertrauen strot...

