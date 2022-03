2. Handball-Bundesliga : Erfolgsserie des VfL Lübeck-Schwartau reißt gegen ThSV Eisenach

Der VfL Lübeck-Schwartau hat den fünften Sieg in Folge und damit den entscheidenden Schritt im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga verpasst. 25:27 unterlag der VfL am Freitag, 4. März, ThSV Eisenach.

Lübeck | „Erst wenn wir auch gegen Eisenach gewinnen, können wir in der Tabelle nach oben schauen“, hatte Michael Roth betont, dass der VfL Lübeck-Schwartau trotz einer starken Serie und vier Siegen in Folge in der 2. Handball-Bundesliga noch nicht aus dem Schneider sei. Und seit Freitagabend, 4. März, ist klar: Der VfL steckt weiter im Abstiegskampf. Mit 2...

