2. Handball-Bundesliga : Dritte Pleite in Folge: VfL Lübeck-Schwartau verliert auch gegen SG BBM Bietigheim

Trotz guter Anfangsphase und einem starken Comeback von Keeper Ariel Panzer hat der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga am Freitag, 10. Dezember 2021, seine dritte Niederlage in Folge kassiert.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau konnte seinen Abwärtstrend in der 2. Handball-Bundesliga auch am Freitagabend, 10. Dezember 2021, im Heimspiel nicht stoppen. Nach einer guten ersten Halbzeit unterlagen die Nordlichter vor 971 Zuschauern der SG BBM Bietigheim mit 31:35 (18:16) und wandelt nach der dritten Niederlage in Folge als Tabellen-15. mit 12:18 Punkten...

