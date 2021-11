2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau verliert Ostseederby gegen HC Empor Rostock

Als Martin Waschul die erste Drei-Tore-Führung besorgte, schien der VfL Lübeck-Schwartau auf der Siegerstraße. Im Ostseederby der 2. Handball-Bundesliga aber hatte am Ende doch Aufsteiger HC Empor Rostock die Nase vorn.

Lübeck | Am Mittwochabend waren die Handballer des VfL Lübeck-Schwartau noch durch die Hansehalle getanzt. Drei Tage später schlichen die Lübecker wie begossene Pudel vom Platz, nachdem die Schlusssirene ertönt war. An Kraft und Motivation hatte es zwar nach dem hart erkämpften 29:27 gegen Dresden nicht gemangelt. Dennoch verlor der VfL am Samstag in der 2. Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.