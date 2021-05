2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau spielt erstmals wieder vor Zuschauern

Die Vorfreude ist groß bei den Zweitliga-Handballern des VfL Lübeck-Schwartau: Am Freitag (4. Juni) sind erstmals wieder zu einem Heimspiel Zuschauer in der Hansehalle zugelassen.

Lübeck | Der VfL-Lübeck-Schwartau plant in den restlichen drei Heimspielen der Saison wieder mit Zuschauern. Die Partie gegen den TV Großwallstadt am Freitagabend, 4. Juni, wird erstmals seit Oktober mit Zuschauern in der Hansehalle ausgetragen. 125 Zuschauer sind erlaubt Die Landesregierung Schleswig-Holstein legte mit der aktuellen Landesverordnung zur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.