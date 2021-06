2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau hofft auf Punkte im letzten Auswärtsspiel

In der 2. Handball-Bundesliga steht am Samstag (19. Juni) das letzte Auswärtsspiel der Saison für den VfL Lübeck-Schwartau beim ASV Hamm auf dem Programm. Anschließend folgen noch zwei Partien in der Hansehalle.

Lübeck | Im Rahmen des 37. Spieltags in der 2. Handball-Bundesliga reist der VfL Lübeck-Schwartau zum ASV Hamm-Westfalen. Für die Lübecker ist es das letzte Auswärtsspiel einer langen Saison. In der kommenden Woche stehen noch die Partien in der Hansehalle gegen TV Großwallstadt (24. Juni) und TV Emsdetten an. „Wir wollen noch einmal alles rausholen und auswär...

