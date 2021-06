2. Handball-Bundesliga : VfL verleiht Melf Hagen an die Mecklenburger Stiere

Der VfL Lübeck-Schwartau und die Mecklenburger Stiere haben sich mit Melf Hagen auf ein Leihgeschäft verständigt. Der 20-Jährige soll beim Drittligisten Spielpraxis sammeln, die in der 2. Liga aktuell schwer zu realisieren ist.

Lübeck | Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau wird in der kommenden Saison Melf Hagen an die Mecklenburger Stiere ausleihen. Der 20-Jährige soll ein Jahr lang beim Drittligisten Spielpraxis sammeln, behält aber ein Zweitspielrecht beim VfL. Hagen, der in Lübeck noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, kam vor der laufenden Spielzeit aus der Jugend des VfL ...

