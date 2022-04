2. Handball-Bundesliga : Serie ist gerissen: VfL Lübeck-Schwartau unterliegt TSV Bayer Dormagen

Zunächst schien es so, als könnte der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga den sechsten Auswärtssieg in Serie feiern. Nach 60 Minuten aber jubelte am Sonntag, 3. April, der Tabellenvorletzte Bayer Dormagen.

Lübeck | Nachdem der VfL Lübeck-Schwartau seine Heimschwäche abgelegt und nach drei Niederlagen in der Hansehalle den TV Großwallstad zuletzt bezwungen hatte, sollte mit einem Auswärtserfolg beim TSV Bayer Dormagen endgültig das Abstiegsgespenst aus der Hansestadt vertrieben werden. Doch erstmals in diesem Jahr gingen die Lübecker in der 2. Handball-Bundesliga...

