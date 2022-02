2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau: Jan-Eric Speckmann kommt, Joscha Ritterbach muss gehen

Wechsel auf Linksaußen: Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat Jan-Eric Speckmann vom TuS N-Lübbecke verpflichtet und sich entschieden, den auslaufenden Vertrag von Joscha Ritterbach nicht zu verlängern.

Lübeck | Mehr Konstanz auf Linksaußen – darauf hofft der VfL Lübeck-Schwartau in der kommenden Saison. Der Handball-Zweitligist stellt sich personell deshalb neu auf. Joscha Ritterbach wird den Verein im Sommer verlassen. Im Gegenzug verpflichtet der VfL Jan-Eric Speckmann vom TuS N-Lübbecke, der am Donnerstag, 3. Februar, einen Zweijahresvertrag in der Hanses...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.