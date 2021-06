2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau: Mit Fanunterstützung zum Heimsieg

Erstmals nach acht Monaten spielten die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau wieder vor Zuschauern und bezwangen in der Hansehalle verdient den TuS Fürstenfeldbruck mit 32:26.

Lübeck | Erstmals nach acht Monaten herrschte wieder Stimmung in der Lübecker Hansehalle, wo die zuletzt schwächelnden Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau ihre Heimspiele austragen. Anfeuerungsrufe, Applaus, Pfiffe von den Rängen – und am Ende machten die Spieler vor der Tribüne sogar die „Welle“. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge bezwangen die ...

