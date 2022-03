2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau gewinnt Ostseederby gegen HC Empor Rostock

Der VfL Lübeck-Schwartau hat sich von der ersten Niederlage im neuen Jahr nicht aus der Bahn werfen lassen. Am Mittwochabend, 9. März, fanden die Lübecker im Ostseederby gegen Empor Rostock zurück in die Erfolgsspur.

Rostock | „Derbysieger, Derbysieger!“ Die Handballer des VfL Lübeck-Schwartau und ihre mitgereisten Fans feierten ausgelassen. Gegen HC Empor Rostock zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Der 30:25 (14:10)-Auswärtssieg am Mittwochabend bedeutete zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga – und er war auch ein Signal an die Liga: Mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.