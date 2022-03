2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau feiert wichtigen Auswärtssieg gegen TV Emsdetten

Zuhause läuft es nicht rund, doch in der Fremde ist der VfL Lübeck-Schwartau nicht zu stoppen. Beim TV Emsdetten feierte der VfL seinen bereits fünften Auswärtssieg in Folge und näherte sich damit dem Klassenerhalt an.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau hat eine Reaktion auf die Heimniederlage zuletzt gegen den TuS Ferndorf gezeigt und nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit starken Leistung beim TV Emsdetten verdient mit 30:26 (12:14) gewonnen. Dass die Lübecker ihren bereits fünften Auswärtserfolg in Serie hinlegten, lag auch an einem taktischen Kniff von Trainer Micha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.