2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau feiert gegen Eintracht Hagen vierten Sieg in Serie

Der VfL Lübeck-Schwartau hat auch sein Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Hagen gewonnen und damit zwei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verbucht. Der 31:28-Erfolg war der bereits vierte Sieg in Folge.

Hagen | Auch die 16-tägige Corona-bedingte Zwangspause konnte den Zweitliga-Handballern des VfL Lübeck-Schwartau nichts anhaben. Die Nordlichter setzten nach zwei Spielausfällen ihren Höhenflug in der 2. Handball-Bundesliga unter Neu-Coach Michael Roth fort. Beim VfL Eintracht Hagen feierten die Nordlichter am Sonntag, 27. Februar ihren vierten Sieg in Folge....

