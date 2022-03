2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau hofft gegen erstarkten TuS Ferndorf auf einen Heimsieg

Zum Nachholspiel empfängt der VfL Lübeck-Schwartau am Mittwoch, 23. März, den TuS Ferndorf. Mit einem Heimsieg können die Hansestädter einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga machen.

Lübeck | Während Matej Klima und Niels Versteijnen mit ihren Nationalmannschaften auf Länderspielreisen waren, konnte alle anderen Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau ein paar Tage regenerieren. Trainer Michael Roth gönnte seinen Schützlingen drei freie Tage, um die Akkus nach den kräftezehrenden Wochen wieder aufzuladen. „Das hatten sie sich verdien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.