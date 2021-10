2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau empfängt Spitzenreiter VfL Eintracht Hagen

Der erste Saisonsieg hat dem VfL Lübeck-Schwartau wichtiges Selbstvertrauen gegeben. Gegen Spitzenreiter VfL Eintracht Hagen rechnen sich die Schützlinge von Coach Piotr Przybecki auch im Heimspiel gute Chancen aus.

Lübeck | Nach dem ersten Saisonsieg beim TuS Ferndorf (28:27) hofft Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau nun auch auf den ersten Heimerfolg. Zu Gast ist am Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr in der Hansehalle ein Aufsteiger. Der VfL Eintracht Hagen aber hat es in sich: Ferndorf, Rimpar und Eisenach bissen sich an der Eintracht die Zähne aus. Und so kommen die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.