2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau gelingt erhoffte Heimsieg gegen TV Großwallstadt

Der VfL Lübeck-Schwartau hat in der 2. Handball-Bundesliga den Heimfluch besiegt und sich am Mittwochabend, 30. März, vor 1100 Zuschauern in der Hansehalle mit 29:26 (15:13) gegen den TV Großwallstadt durchgesetzt.

Lübeck | Nach drei sieglosen Heimspielen in Fol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.