2. Handball-Bundesliga : Klockmann ebnet Lübeck-Schwartau Weg zum Auswärtssieg

Nach dreiwöchiger Spielpause hat Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau den Wilhelmshavener HV mit 29:23 bezwungen.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau hat sich nach der Punktspielpause in der 2. Handball-Bundesliga schwer getan, den Faden wieder aufzunehmen, beim Wilhelmshavener HV am Ende aber doch mit 29:23 (14:13) die Nase vorn gehabt. Erst in der Schlussviertelstunde konnten die Lübecker die entscheidenden Akzente setzen. Mex Raguse (acht Tore), Fynn Kretschmer (sieben T...

