Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck kassiert in Überzahl Last-Minute-Pleite

Der VfB Lübeck hat in der Fußball-Regionalliga Nord eine überflüssige 0:1-Heimpleite gegen den noch ungeschlagenen FC Teutonia 05 kassiert. In der Nachspielzeit erzielten die Hamburger in Unterzahl den Siegtreffer.

Lübeck | Auch ein torloses Unentschieden wäre eigentlich zu wenig gewesen. Doch am Ende stand der VfB Lübeck sogar gänzlich mit leeren Händen da. Vor 2529 Zuschauern an der Lohmühle verpassten die Grün-Weißen den zweiten Sieg in Folge und mussten sich trotz einer mehr als 45-minütigen Überzahl dem noch unbesiegten FC Teutonia 05 mit 0:1 (0:0) geschlagen geben....

