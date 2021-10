Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck hadert nach dem Stadtderby gegen den 1. FC Phönix mit sich selbst

Der VfB hat eine zweimalige Führung gegen den 1. FC Phönix in der Fußball-Regionalliga Nord verspielt und durch ein 2:2 (2:1) im 140. Lübecker Stadtderby die Chance verpasst, sich den Status als Nummer eins zu sichern.

Lübeck | Die Ansage von Morten Rüdiger vor dem 140. Lübecker Stadtderby war klar: „Wir wollen die Nummer eins in der Stadt sein – und am Ende werden wir das auch sein“, hatte der Mittelfeldspieler des VfB Lübeck vor dem Duell mit dem 1. FC Phönix in der Fußball-Regionalliga Nord angekündigt. Rüdiger hatte offenbar keine Zweifel gehabt, wer am Freitag, 1. Oktob...

