Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck hofft im Derby gegen Phönix auf Auswärtssieg im eigenen Haus

In der Fußball-Regionalliga Nord hofft der VfB Lübeck nach dem 2:2 im Hinspiel am Samstag, 12. Februar, im 141. Stadtderby auf einen Auswärtssieg gegen den 1. FC Phönix – im eigenen Stadion.

Lübeck | Den Spielball wird der 1. FC Phönix stellen, dazu die Trikotfarbe und die Musik bestimmen. Ansonsten aber wird sich am Samstag, 12. Februar 2022, für den VfB alles ganz normal anfühlen, wenn im Stadion an der Lohmühle das 141. Lübecker Stadtderby ausgetragen wird. Es ist zwar ein Auswärtsspiel in der Fußball-Regionalliga Nord für die Grün-Weißen – all...

