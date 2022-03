Fußball-Regionalliga Nord : Calvin Brackelmann rettet VfB Lübeck in Hildesheim spät einen Punkt

Keine Glanzleistung, die Erfolgsserie aber ausgebaut. Dank eines späten Treffers von Calvin Brackelmann hat sich der VfB Lübeck in der Meisterrunde am Sonntag, 20. März, von Borussia Hildesheim 1:1 (0:0) getrennt.

Hildesheim | Der VfB Lübeck hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nord auf nunmehr acht Spiele ohne Niederlage ausgebaut. Das 1:1 (0:0) nach zwischenzeitlichem Rückstand im ersten Auswärtsspiel der Meisterrunde am Sonntag, 20. März, beim VfV Borussia Hildesheim aber war bereits das dritte Remis in Folge und stellte Trainer Lukas Pfeiffer einen Tag nac...

