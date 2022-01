Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck sagt auch sein Testspiel gegen den Eckernförder SV ab

Erneut muss der VfB Lübeck aufgrund von personellen Schwierigkeiten umplanen: Der Fußball-Regionalligist hat das für Sonntag, 30. Januar 2022, terminierte Testspiel gegen Oberligist Eckernförder SV abgesagt.

Lübeck | Am vergangenen Wochenende, 22./23. Januar 2022, hatte der VfB Lübeck kurzfristig das Testspiel gegen den FC Dornbreite abgesagt. Zu wenig Spieler für zwei Partien innerhalb von 24 Stunden war der Grund dafür, dass anders als geplant nur am Samstag gegen Oberligist Hansa Rostock II getestet wurde (2:1). Und auch an diesem Wochenende wird der Fußball-Re...

