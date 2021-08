Fußball-Regionalliga Nord : Lippegaus und Schmid erhalten für das Derby eine Startelf-Garantie

Für die U23 geholt, in der Lübecker Regionalliga-Elf bislang in jedem Spiel dabei. Für Jan Lippegaus hätte es nach seiner Rückkehr zum VfB kaum besser laufen können. Am Mittwoch trifft der 18-Jährige auf seinen Ex-Club.

Lübeck | Nach dem Derby ist vor dem Derby: Fünf Tage nach dem Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg 08 und der ersten Saisonniederlage (1:2) steht am Mittwoch, 1. September, für den VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga Nord das nächste Duell mit einem Landesrivalen auf dem Programm. Zwei Spieler der Grün-Weißen fiebern der Auswärtspartie bei der Zweitliga-R...

