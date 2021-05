3. Liga : VfB will in Rostock noch einmal Vollgas geben

Im Ostseestadion in Rostock will der VfB Lübeck dem Aufstiegskandidaten FC Hansa das Leben schwer machen und sich mit einer guten Leistung aus der 3. Liga verabschieden. 7500 Zuschauer werden im Stadion dabei sein.

Lübeck | Wenn am Samstag, 22. Mai, das letzte Saisonspiel beim FC Hansa Rostock abgepfiffen wird, verabschieden sich die seit Montag als Absteiger feststehenden Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck in den Urlaub. Rolf Landerl wird unterdessen beginnen, in seinem Haus im ostholsteinischen Stockelsdorf die Umzugskartons zu packen. Welche neue Aufgabe der Trainer, ...

