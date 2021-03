Abstiegskampf in der 3. Liga : Drittes Remis schmälert die Chancen des VfB erheblich

Ein 2:2 (1:2) gegen den SC Verl warf den VfB Lübeck im Abstiegskampf der 3. Liga am Samstag weiter zurück.

Lübeck | Zweimal glich der VfB Lübeck gegen den SC Verl einen Rückstand aus, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 (1:2) begnügen, der die Chancen auf den Klassenerhalt in der 3. Liga schmälert. Der Rückstand zum rettenden Ufer hat sich am Samstagnachmittag nach dem dritten Remis in Folge auf sechs Punkte vergrößert. „Wir wollten den Dreier unbedingt, um am En...

