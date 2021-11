Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck wahrt seine Chancen mit Heimsieg gegen Eintracht Norderstedt

Im Duell der Tabellennachbarn hat der VfB Lübeck einen enorm wichtigen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Eintracht Norderstedt gefeiert. Eine Niederlage hätte im Kampf um das Erreichen der Meisterrunde wohl das Aus bedeutet.

Lübeck | Der VfB Lübeck hat am Samstag, 27. November 2021, seine kleine Chance auf das Erreichen der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord gewahrt. Mit einem 2:1 (0:0)-Heimsieg über Eintracht Norderstedt zogen die Lübecker in der Tabelle am Gegner vorbei und rückten als Sechster bis auf einen Punkt an den Hamburger SV II heran. Die Tabellenfünfte kann ...

