Abstiegskampf in der 3. Liga : VfB Lübeck hofft auf das Wunder von der Lohmühle

Glauben! Hoffen! Siegen! Der Abstiegskampf ist nicht entschieden, noch darf der VfB Lübeck vom Ligaverbleib träumen.

Lübeck | Vermutlich wird Rolf Landerl noch das eine oder andere Stoßgebet gen Himmel schicken. Ein wenig Beistand von oben könnte der von ihm trainierte VfB Lübeck in diesen Tagen gut gebrauchen. Noch vor knapp zwei Wochen lagen die Grün-Weißen am Boden. Der Traum vom Klassenerhalt in der 3. Liga schien nach der 0:3-Heimschlappe gegen den SV Wehen Wiesbaden au...

