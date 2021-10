Fußball-Regionalliga Nord : Erleichterung beim VfB Lübeck nach 3:0-Auswärtssieg bei Altona 93

Der VfB Lübeck hat nach drei sieglosen Partien in Serie in der Fußball-Regionalliga Nord in die Erfolgsspur gefunden und bei Tabellenschlusslicht Altona 93 Selbstvertrauen vor dem Derby gegen Weiche Flensburg getankt.

Hamburg | Seine Auswärtsaufgabe in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Altona 93 hat der VfB Lübeck souverän gelöst. Nach zuletzt drei Partien in Folge ohne Dreier und einem spielfreien Wochenende kam das Tabellenschlusslicht für die Grün-Weißen zum richtigen Zeitpunkt. In einer umkämpften, lange ausgeglichenen Partie behielten die Schützlinge von Coach Lukas P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.