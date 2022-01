Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck gewinnt erstes Testspiel gegen Hansa Rostock II glanzlos

Der VfB Lübeck hat sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf den Re-Start in der Fußball-Regionalliga Nord am Samstag, 22. Januar 2022 gewonnen. Glanzlos setzten sich die Lübecker gegen Oberligist Hansa Rostock II durch.

Lübeck | Nach 45 Minuten war der erste Wettkampf-Einsatz im neuen Jahr für Mirko Boland beendet. „Für das erste Testspiel war das ganz in Ordnung“, bilanzierte der Routinier des VfB Lübeck den x:x (1:0)-Sieg am Samstag, 22. Januar 2022, gegen Oberligist FC Hansa Rostock II. Der von Lukas Pfeiffer gecoachte Fußball-Regionalligist zeigte sich zum Abschluss der e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.