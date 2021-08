Fußball-Regionalliga Nord : Nach Rückstand: VfB Lübeck gewinnt Test beim TSV Pansdorf mit 4:1

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck wurde beim TSV Pansdorf zunächst zwar kalt erwischt, feierte letztlich gegen den Oberligisten aber doch noch einen souveränen 4:1-Testspielsieg.

Pansdorf | Sein sechstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord gestaltete der VfB Lübeck erfolgreich. Beim Oberligisten TSV Pansdorf gewannen die Grün-Weißen am Sonnabend, 31. Juli, nach einem Rückstand noch mit 4:1 (1:1). Mit den aktuell vereinslosen Jabez Makanda (19, zuletzt Eintracht Frankfurt) und Torhüter Julius...

