Fußball-Regionalliga Nord : Nach Rückstand: VfB Lübeck feiert gegen den Heider SV dritten Sieg in Folge

Aller guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal in dieser Saison hat der VfB Lübeck den Heider SV bezwungen und in der Fußball-Regionalliga Nord am Freitagabend, 10. Dezember, den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Lübeck | Der VfB Lübeck hat den Hamburger SV II vorerst vom fünften Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Nord verdrängt. Nach dem 2:0-Auswärtssieg und dem 5:2 nach Verlängerung im Landespokal gewannen die Grün-Weißen am Freitag, 10. Dezember 2021, auch das dritte Duell der laufenden Saison gegen den Heider SV. Vor 1874 Zuschauern machten die Lübecker mit ...

