Fußball-Regionalliga Nord : Freude beim VfB Lübeck – Frust beim 1. FC Phönix nach dem 141. Stadtderby

Der Derbysieg des VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga gegen den 1. FC Phönix am Samstag, 12. Februar, war nicht nur verdient, sondern auch ein Beleg für die Entwicklung der Grün-Weißen in den vergangenen Monaten.

Lübeck | Der VfB Lübeck hat im Kampf um den Status der Nummer 1 in der Stadt die Kräfteverhältnisse geradegerückt. Elf Zähler liegen die Grün-Weißen in der Tabelle vor dem 1. FC Phönix (7./21 Punkte). Der 4:1-Derbysieg wurde versüßt mit dem Sprung auf Rang vier. Nur ein kleiner Schritt fehlt dem VfB nach dem fünften Sieg in Folge noch zum Erreichen der Meister...

