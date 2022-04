Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck findet gegen Hannover 96 II zurück in die Erfolgsspur

Nach acht Partien in Folge ohne Niederlage war der VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga zuletzt gegen den VfB Oldenburg erstmals leer ausgegangen, fand bei Schlusslicht Hannover 96 II aber zurück in die Erfolgsspur.

Hannover | Auch in der vierten Partie der Meisterrunde hat Fußball-Regionalligist VfB Lübeck aus dem Spiel heraus kein Treffer erzielt. Dafür aber feierten die Grün-Weißen ihren ersten Sieg. Nach einer turbulenten Schlussphase setzten sich die „Not-Elf“ von Trainer Lukas Pfeiffer mit 2:1 (1:0) bei Schlusslicht Hannover 96 II durch und stockte ihr Punktekonto auf...

