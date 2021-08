Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck feiert glanzlosen Sieg im letzten Testspiel

Der VfB Lübeck hat sein letztes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga gewonnen. 4:0 (2:0) setzten sich die Grün-Weißen am Dienstag (3. August) gegen Oberligist FC Dornbreite durch.

Lübeck | Applaus gab es am Dienstagabend reichlich, obwohl der Testspielauftritt von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck beim souveränen, aber glanzlosen 4:0 (2:0)-Sieg gegen den klassentieferen FC Dornbreite nicht gerade zu Jubelstürmen verleitete. Das neu formierte Team der Hansestädter hinterließ zwar einen insgesamt positiven Eindruck, doch kurz vor dem Star...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.