Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck hofft gegen Atlas Delmenhorst auf guten Start in die Meisterrunde

Auch in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord will der VfB Lübeck seine nunmehr sechs Spiele andauernde Erfolgsserie ausbauen. Zum Auftakt empfangen die Grün-Weißen am Freitag, 11. März, SV Atlas Delmenhorst.

Lübeck | Wenn der VfB Lübeck am Freitag, 11. März, um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst in die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord startet, können die Grün-Weißen befreit aufspielen. Der große Druck ist weg, nachdem mit einem Kraftakt (fünf Siege, ein Remis) das erste Saisonziel erreicht und der vorzeitige Klassenerhalt perfekt gem...

