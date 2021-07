Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck bestreitet Testspiel gegen Erstligisten

Einen echten Härtetest hatte sich Lukas Pfeiffer, Neu-Coach von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck, für die Saisonvorbereitung gewünscht und trifft mit den Grün-Weißen nun im Juli auf einen Erstligisten.

Lübeck | Der VfB Lübeck darf sich auf einen echten Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord freuen: Am Mittwoch, 21. Juli, treffen die Grün-Weißen in einem Testspiel auf Bundesligist Hertha BSC. Anstoß wird um 17.30 Uhr im Amateurstadion auf dem Olympiagelände sein. Weniger erfreulich: Für VfB-Anhänger besteht aufgrund...

