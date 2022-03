Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck reicht Lizenzunterlagen für die 3. Liga ein

Die Chancen sind gering, sollte der VfB Lübeck dennoch in der Fußball-Regionalliga Nord Meister werden, sind die Grün-Weißen bereit für den Aufstieg in die 3. Liga, wie Vorstandsvorsitzender Christian Schlichting betont.

Lübeck | Fristgerecht hat der VfB Lübeck die Unterlagen für das Zulassungsverfahren zur 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. In erster Linie, um die eigenen Ambitionen zu untermauern. Denn trotz des Erreichens der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord dürften die Chancen gering sein, dass die Grün-Weißen am Saisonende den Titelgewinn ...

