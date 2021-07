VfB Lübeck : Testspiel gegen Bundesligist steht an

Für die Fußballer des VfB Lübeck geht es in der Vorbereitung Schlag auf Schlag. Am kommenden Mittwoch (21. Juli) ist die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer zu Gast beim Bundesligisten Hertha BSC.

Lübeck | Am Sonntag (18. Juli) gastiert der VfB Lübeck beim Lüneburger SK Hansa. Anstoß ist um 17 Uhr im Jahnstadion in Neetze. Bis zu 600 Zuschauer dürfen dabei sein. Tickets für 6 Euro können im Online-Vorverkauf über den LSK erworben werden. Nach aktuellen Stand dürften aber auch an der Tageskasse noch Karten verfügbar sein. Testspiel gegen Bundesligiste...

