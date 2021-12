Fußball-Oberliga Süd : VfB Lübeck verfängt sich in den Fallstricken der Spielordnung

In den Fallstricken der SHFV-Spielordnung hat sich der VfB Lübeck verfangen. Der U23 werden in der Fußball-Oberliga Süd daher drei Punkte abgezogen und wandern nach einem Protest auf das Konto des Oldenburger SV.

Lübeck | Dem Oldenburger SV werden in der Fußball-Oberliga Süd nachträglich drei Punkte und 5:0 Tore gutgeschrieben. Die Ostholsteiner hatten zuletzt zwar gegen den VfB Lübeck II mit 2:4 das Nachsehen gehabt, die Grün-Weißen aber haben sich in den Fallstricken der SHFV-Spielordnung verfangen. Youngster nicht spielberechtigt Am Samstag, 27. November 2021,...

