VfB Lübeck : Klares Bekenntnis: Kapitän Tommy Grupe bleibt langfristig an Bord

„Der Verein und ich haben die gleichen Ziele: Wir wollen gemeinsam zurück in die 3. Liga“, sagt Tommy Grupe. Der Kapitän von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig verlängert.

Lübeck | Als der VfB Lübeck den Klassenerhalt in der 3. Liga verpasste, gestand Tommy Grupe auch das Gefühl gehabt zu haben, gescheitert zu sein. „Ich würde gern noch einmal beweisen, dass wir es in der 3. Liga besser machen können als in der vergangenen Saison“, sagt der VfB-Kapitän, einer von nur drei Spielern, die nach dem Abstieg in die Fußball-Regionallig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.