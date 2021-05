Ahrensburg : Beim Rangieren auf Parkplatz Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Verursacher hinterlässt nach Karambolage auf Discounter-Parkplatz am Scheibenwischer eine falsche Telefonnummer.

12. Mai 2021, 14:17 Uhr

Ahrensburg | Verkehrsvorfall in Ahrensburg: Mittwoch, 12. Mai, zwischen 10 und 11.15 Uhr parkte ein weißer Suzuki Ignis auf dem Parkstreifen in der mittleren Straße der Großen Straße etwa auf Höhe des Aldi-Marktes.

Schaden beläuft sich auf zirka 2500 Euro

In diesem Zeitraum wurde der Pkw vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug am Heck angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die betroffene Autofahrerin fand am Scheibenwischer ihres Pkw einen Hinweiszettel mit einer Telefonnummer. Diese Telefonnummer ist aber gar nicht vergeben.

Falsche Rufnummer hinterlassen

Die Polizei vermutet, dass der/die flüchtige Fahrzeugführer/in bewusst eine falsche Rufnummer hinterlassen hat, um möglichen Zeugen des Vorfalls gegenüber den Eindruck zu erwecken, dass er/sie sich um die Schadensregulierung kümmert.

Wer hat etwas beobachtet?

Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Ahrensburg unter Ruf (04102) 8090.