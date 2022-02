Polizei sucht Zeugen : Verschlossene Tür verhindert Überfall auf Tankstelle in Großhansdorf

Offenbar hatte der Kriminelle übersehen, dass die Eingangstür zur Tankstelle in der Sieker Landstraße um diese Uhrzeit schon geschlossen war. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Großhansdorf | Er kam am späten Abend und wollte offenbar eine Tankstelle in der Sieker Landstraße in Großhansdorf überfallen. Doch der unbekannte Täter hatte am Montagabend, 31. Januar, 22.30 Uhr übersehen, dass er den Verkaufsraum nicht mehr durch die Eingangstür betreten konnte. Es war nur noch der Nachtschalter geöffnet. Entsprechend blieb der Kriminelle ohne...

