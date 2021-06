Ahrensburg : Einbrecher beißt sich an Kiosk-Tür die Zähne aus

Täter wollte nachts in einen Kiosk in Ahrensburg gewaltsam eindringen, verzweifelte jedoch an der besonders gesicherten Tür auf der Rückseite.

Avatar_shz von Volker Stolten

15. Juni 2021, 17:23 Uhr

Ahrensburg | Versuchter Einbruch in einen Kiosk in Ahrensburg: In der Hagener Allee wollte in der Nacht zu Montag, 14. Juni, gegen 2.05 Uhr ein Täter die rückwärtig gelegene Tür in den Verkaufsraum aufhebeln. Doch dieser Gewaltakt misslang. Denn gerade diese Kiosk-Tür war besonders gesichert. Trotzdem kam es zu einem Schaden von zirka 450 Euro. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute.

Wer kann Angaben zur Tat machen?

Die Polizei Ahrensburg ermittelt und sucht nun Zeugen für diesen Einbruch: Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Manhagener Allee eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise nehmen die Kripobeamten unter Ruf (04102) 809-0 entgegen.