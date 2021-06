Kriminalpolizei sucht Zeugen : Einbruch in Parfümerie in Mölln misslingt

Unbekannte versuchten durch gewaltsames Einwirken auf die Fensterfront in den Verkaufsraum zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. Schaden etwa 1000 Euro.

Avatar_shz von ots

16. Juni 2021, 13:37 Uhr

Mölln | In der Zeit von Montag, 14. Juni, 18 Uhr, auf Dienstag, 15. Juni, 9 Uhr, kam es in der Möllner Innenstadt zu einem versuchten Einbruch in eine Parfümerie. Unbekannte versuchten durch gewaltsames Einwirken auf die Fensterfront in den Verkaufsraum zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht, trotzdem verursachten die Täter einen Sachschaden von um die 1000 Euro.



Die Kripo Ratzeburg ermittelt

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Tatzeittraum in der Hauptstraße in Mölln verdächtige Personen aufgefallen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (04541) 809-0 entgegen.