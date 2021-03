Elmenhorst : Täter brechen Wohnungseinbruch ab und flüchten unerkannt

Polizei sucht nach versuchtem Einbruch in der Straße Heisch in Elmenhorst Zeugen, die etwas gesehen haben.

Avatar_shz von Volker Stolten

08. März 2021, 12:24 Uhr

Elmenhorst | Ein versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße Heisch in Elmenhorst beschäftigt die Polizei: Dort wollten Täter von Donnerstag, 4. März, 2.30 Uhr, bis Freitag, 17.30 Uhr, in die Doppelhaushälfte einsteigen.

Täter wollten Terrassentür gewaltsam öffnen

Dazu versuchten sie nach Polizeiangaben, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, um ins Haus zu gelangen. Doch plötzlich brachen die Täter ihren Einbruch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt, sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Straße Heisch in Elmenhorst beobachtet? Hinweise bitte unter der Telefonnummer (04102) 809-0 entgegen.