Ahrensburg : Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Ahrensburg | Am 18. März kam es zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr im Woldenhornstieg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. 500 Euro Schaden Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen. Dieses gelang ihnen nicht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Po...

