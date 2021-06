Krankenhaus Reinbek : St. Adolf-Stift und Radiologische Allianz starten 18-Millionenprojekt

Durch die Kooperation des St. Adolf-Stifts und der Radiologischen Allianz kann in Reinbek ein Strahlentherapie-Zentrum realisiert werden. Der Neubau kostet 18 Millionen Euro.

Reinbek | Einen gemeinsamen Bau eines Strahlentherapie-Zentrums haben das St. Adolf-Stift in Reinbek und die Radiologische Allianz beschlossen. „Wir freuen uns, einen so starken Partner gefunden zu haben“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Björn Pestinger über die Kooperation. Neubau erstreckt sich über drei Geschosse Das Grundstück an der Hamburger Straße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.